Шахтар відмовився продавати Соломона в італійський топ-клуб за 35-40 млн, – ЗМІ
Шахтар дуже високо оцінює атакувального півзахисника Манора Соломона.
Італійський топ-клуб пропонував за хавбека 35-40 млн євро, проте "гірники" відмовили.
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Шахтар готовий почекати, щоб продати Соломона ще вигідніше, повідомляє Sport1. Донецький клуб знає, що гравцем цікавляться не лише в Італії, а й в інших провідних чемпіонатах – зокрема, йшлося про лондонський Арсенал. Чемпіони України розраховують отримати за півзахисника 50-60 млн, хоча два роки тому заплатили Маккабі Петах-Тіква лише 6.
Додамо, що у поточному сезоні Соломон провів 17 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом. Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року, поточна ціна на Тransfermarkt – 15 млн євро.
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