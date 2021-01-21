Італійський топ-клуб пропонував за хавбека 35-40 млн євро, проте "гірники" відмовили.

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Шахтар готовий почекати, щоб продати Соломона ще вигідніше, повідомляє Sport1. Донецький клуб знає, що гравцем цікавляться не лише в Італії, а й в інших провідних чемпіонатах – зокрема, йшлося про лондонський Арсенал. Чемпіони України розраховують отримати за півзахисника 50-60 млн, хоча два роки тому заплатили Маккабі Петах-Тіква лише 6.

Додамо, що у поточному сезоні Соломон провів 17 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом. Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року, поточна ціна на Тransfermarkt – 15 млн євро.

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