Воспитанник Аталанты перебрался на Эннио Тардини, сообщает официальный сайт пармезанцев.

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Конти будет играть за Парму на правах аренды до конца сезона. Затем "крестоносцы" обязаны выкупить защитника. Конти уже согласовал с боссами Пармы условия личного контракта на 4 года, который начнет действовать с лета 2021-го.

В нынешнем сезоне защитник провел всего 5 матчей во всех турнирах, проиграв борьбу за место в обойме команды Стефано Пиоли.

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