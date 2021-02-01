Парма підсилилась форвардом Баварії
1 лютого 20:20 - Читать на русском
Джошуа Зіркзеє спробує свої сили у чемпіонаті Італії.
Парма підписала 19-річного нападника Баварії Джошуа Зіркзеє, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн – LIVE
Нідерландець виступатиме за нову команду на правах оренди, угода розрахована до завершення нинішнього сезону. За оренду Парма заплатить 1,5 млн євро, а також матиме першочергове право викупу гравця за 15 млн.
У нинішньому розіграші Бундесліги Зіркзеє провів 4 матчі.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter