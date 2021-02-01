Зимове трансферне вікно в провідних європейських чемпіонатах закривається у понеділок, 1 лютого. За найцікавішими переходами дедлайну можна стежити на "Футбол 24".

Жива легенда дортмундської Борусії Невен Суботіч знайшов притулок у Бундеслізі. Щоправда, австрійській. Боснійський серб, який виріс у Штатах, підписав піврічний контракт із Альтахом. Середняк взяв 2-разового чемпіона Німеччини безкоштовно – Суботіч покинув турецький Денізліспор (5 матчів, 1 гол) вільним агентом.

Форвард Роман Яремчук все ще може покинути Гент у зимове трансферне вікно, хоча шансів залишається небагато. Бельгійський клуб підписав на позицію українця зірку Беєрсхота Таріка Тіссаудалі. Далі слово за Спортінгом і римською Ромою?

Повернення великого та жахливого Дієго Кости в АПЛ відкладається щонайменше до літа. Зірковий бомбардир після розірвання контракту з Атлетіко самостійно підтримував форму й начебто домовлявся відразу з 6-ма солідними клубами Туманного Альбіону. Утім потенційних роботодавців відлякали фінансові запити екс-нападника Челсі – контракт на півтора року із зарплатнею в 15 мільйонів євро.

Бундесліга поповнилась черговим хорватом. Уніон домовився зі Славією щодо оренди талановитого центрфорварда Петара Муси, який відзначився за пражан 11 м'ячами у 35-ти матчах. Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Дочекалися!!! Віктор Коваленко став гравцем Аталанти. Вихованець Шахтаря з'явився у списку зимових трансферів "Богині" на офіційному сайті Серії А. 24-річний хавбек виступатиме в Бергамо разом з Русланом Маліновським. Це вже 10-й представник нашої країни в елітному дивізіоні Італії. Соцмережі Аталанти підтверджують знакову для українського футболу угоду: "Ласкаво просимо, Вікторе".

Фенербахче не обмежився гучним трансфером Месута Озіла. До амбіційного проекту "канарок" приєднався один з лідерів Башакшехіра Ірфан Кахведжі, який класно проявив себе в групі ЛЧ (6 матчів, 3 голи, 1 асист). Ціна питання – 7 мільйонів євро, контракт – на 4,5 роки. Зазначимо, що 25-річний турок був пріоритетною ціллю Мончі до переїзду "Папу" Гомеса у Севілью.

Тема "Кабак в Ліверпуль" набирає обертів. Про активізацію переговорів написали всі провідні ЗМІ. Турок вже проходить медогляд на всякий випадок. Трансфер оцінюється в 30 млн євро, але є варіант оренди з обов'язковим викупом. Шальке відчайдушно намагається знайти заміну – можливий приїзд Шкодрана Мустафі.

Почеттіно та Бергкамп перейшли в Уотфорд! Але не знамениті батьки, а їхні діти – Мауріціо та Мітчел відповідно. І не в основну команду "шершнів", а в U23.

Тим часом бельгійська преса з посиланням на португальське видання Record пише про те, що Роман Яремчук має шанс до кінця трансферного вікна змінити Гент на Спортінг. Щоправда, Лісабон перемкнеться на українця лише в тому випадку, якщо зірветься трансфер Паулінью з Браги.

Два гучні переходи не відбудуться. Крістіан Еріксен залишиться в Інтері, а Деле Аллі – в Тоттенхемі.

Центральний захисник Ліверпуля – головна тема дня. У Німеччині кажуть, що не виключений трансфер Озана Кабака на Анфілд. Шальке потрібні гроші, але клуб не відпустить свою перлину, не знайшовши іншого оборонця. А от спекуляції щодо Меріха Деміраля і Ліверпуля виявилися фейком.

В останній момент зірвався перехід Дуе Чалети-Цара в Ліверпуль. Захисник вже готувався до вильоту, але Марсель дав задню, бо не встигає знайти заміну. Тим часом преса пише про інтерес МЮ до Жюля Кунде з Севільї.

Гранада оголосила про трансфер Домінгоса Квіни з Уотфорда – оренда до кінця сезону.

На Туманному Альбіоні чекають рішення Ешлі Мейтленд-Найлза, який планує покинути Арсенал. В Італії вже зустріли форварда Баварії Джошуа Зіркзее – він за крок від Парми. В Іспанії Вітоло, майже не граючи за Атлетіко, може опинитися у Вільяреалі. Бундесліга чекає, як вирішиться доля Мілота Рашіци з Вердера.

Найгучніші трансфери з ночі подарувала турецька Суперліга. Бешикташ орендував у Евертона до кінця сезону Дженка Тосуна, а Трабзонспор на правах вільного агента підписав Юнуса Маллі з Вольфсбурга.

Отож, чого чекаємо? Насамперед – офіційного оголошення про перехід Віктора Коваленка в Аталанту. Ліверпуль підпише щонайменше одного центрбека, а Баварія от-от попрощається з двома юними зірочками.

1 лютого – останній шанс підсилитися перед другою половиною сезону для клубів чемпіонатів Іспанії, Англії, Німеччини, Італії та Франції. Футбол 24 в режимі LIVE на цій сторінці висвітлюватиме головні події завершального дня трансферного вікна.

Коли закривається вікно за київським часом:

19:00 – Бундесліга та Ліга 1

21:00 – Серія А

01:00 – АПЛ і Прімера