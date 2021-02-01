Парма подписала 19-летнего нападающего Баварии Джошуа Зиркзее, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Трансферное окно, зима-2021: дедлайн – LIVE

Нидерландец будет выступать за новую команду на правах аренды, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. За аренду Парма заплатит 1,5 млн евро, а также будет иметь первоочередное право выкупа игрока за 15 млн.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Зиркзее провел 4 матча.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му