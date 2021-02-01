Парма усилилась форвардом Баварии
20:20 - Читати українською
Джошуа Зиркзее попробует свои силы в чемпионате Италии.
Парма подписала 19-летнего нападающего Баварии Джошуа Зиркзее, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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Нидерландец будет выступать за новую команду на правах аренды, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. За аренду Парма заплатит 1,5 млн евро, а также будет иметь первоочередное право выкупа игрока за 15 млн.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Зиркзее провел 4 матча.
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