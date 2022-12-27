Ньюкасл в рамках 17-го туру АПЛ обіграв Лестер, але кілька фанатів клубу додали до перемоги ложку дьогтю.

Після фінального свистка кілька гравців "сорок" підійшли до гостьової трибуни, щоб подякувати уболівальникам, які прибули на цей виїзд. Жоелінтон, автор одного з голів, кинув фанам свою футболку, що призвело до конфлікту.

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За сувенір від бразильця ледь не побилися уболівальники. Здавалося б, банальна ситуація, але вся суть у тому, що відібрати футболку в маленького хлопчика намагалися значно старші чоловік із жінкою. Інцидент вдалося врегулювати лише після втручання стюардів.

До слова, у нинішньому сезоні Ньюкасл стабільно радує своїх фанатів. Після 15 турів "сороки" розташувалися на другому місці в турнірній таблиці АПЛ. Щоправда, потіснити їх на третю сходинку може Манчестер Сіті, який має два матчі у запасі.

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