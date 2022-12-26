Чемпіонат Англії 2022/23, 17-й тур

Брентфорд – Тоттенхем – 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоуні, 54 – Кейн, 65, Хьойб'єрг, 71

Крістал Пелас – Фулхем – 0:3

Голи: Б. Рід, 31, Рім, 71, Мітровіч, 80

Вилучення: Мітчел, 34, Томкінс, 57 (обидва – Крістал Пелас)

Лестер – Ньюкасл – 0:3

Голи: Вуд, 3 (пен), Альмірон, 7, Жоелінтон, 32

Саутгемптон – Брайтон – 1:3

Голи: Ворд-Проуз, 73 – Лаллана, 14, Перро, 35 (автогол), Марч, 56

Нереалізований пенальті: Ворд-Проуз, 73

Астон Вілла – Ліверпуль – 1:3

Голи: Воткінс, 59 – Салах, 5, Ван Дейк, 37, Байчетіч, 81

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Boxing Day розпочався для Тоттенхема з шокуючої години на стадіоні Брентфорда. Уже на 15-й хвилині "шпори" отримали у свої ворота перший гол – Форстер парирував постріл Єнсена з лету, а Янельт зіграв на добиванні. На 43-й господарі забили вдруге, однак гол Тоуні після виходу віч-на-віч скасували через офсайд. За дев'ять хвилин по перерві "джмелі" таки подвоїли свою перевагу зусиллями все того ж Тоуні, якому вдалося замкнути скидку від Ньоргора після подачі Мбеумо з кутового. 2:0!

Утім, Тоттенхем не здався, доволі швидко оформивши камбек. Його започаткував Кейн, який перестрибнув Мі й метрів із восьми замкнув навіс від Лангле. Цікаво, що Харрі забив вже 10-й гол на Boxing Day, що є абсолютним рекордом АПЛ. При цьому форвард "шпор" відзначився у кожному з семи різдв'яних матчів.

На 71-й же хвилині Кулусевскі обігрався з Догерті на правому краю штрафного й виконав простріл, а м'яч рикошетом від Занки прилетів у ноги Хьойб'єргу – той ударом з близької відстані відновив статус-кво. 2:2! Після цього команди розмінялись низкою гольових моментів (зокрема, Кейн влучив у поперечку воріт Брентфорда, вже було випередивши воротаря), однак голкіпери та марнотратство форвардів не дозволили змінити рахунок. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.

Лестер вдома намагався здобути третю перемогу поспіль, однак все завершилось катастрофою ще у перші півгодини. Вже на 3-й хвилині "лисиці" привезли пенальті у власні ворота (Вуд впевнено його реалізував), а на 7-й Альмірон подвоїв перевагу "сорок" – він обігрався у стіночку з Гімараєсом і увірвався до штрафного, легко перегравши голкіпера. На 32-й же Жоелінтон замкнув подачу Тріпп'єра з кутового. 0:3.

У другому таймі рахунок не змінився. Ньюкасл оформив розгромну перемогу та вибрався на 2 рядок, до відкладених поєдинків обійшовши Манчестер Сіті. Цікаво, що забити двічі в матчі АПЛ за стартові 7 хвилин "сорокам" вдалося вперше за 15 років.

У паралельній зустрічі фіаско зазнав Саутгемптон, який теж грав у рідних стінах. У суперниках був Брайтон, який відкрив рахунок вже на 14-й хвилині зусиллями Лаллани (асист в активі Марча). На 35-й простріл Марча у власні ворота підрізав Перро, який подвоїв перевагу гостей, а фантастичний дальній постріл все того ж Марча на 56-й хвилині довів справу до розгрому. 0:3.

Саутгемптон відіграв один гол зусиллями Ворда-Проуза, однак за дві хвилини до свого гола він не забив з пенальті. У підсумку, матч завершився з рахунком 1:3. Роберто Де Дзербі, чемпіон України-2022, виграє 3 з останніх 5 матчів АПЛ і на 2 бали випереджає Ліверпуль до його матчу проти Астон Вілли.

Тренд домашніх провалів підтримав Крістал Пелас. У поєдинку з Фулхемом підопічні Патріка Вієйра пропустили на 18-й хвилині внаслідок класної передачі Мітровіча під замикання Боббі Ріду. Відігратись до перерви господарям не вдалося – зате вони залишились у меншості в середині першого тайму внаслідок вилучення Мітчелла.

На старті ж другого тайму "орлів" добив Томкінс, який отримав другу жовту картку й залишив Пелас вдев'ятьох. Як наслідок, на 71-й хвилині Рім з пасу все того ж Мітровіча забив другий гол у ворота Гуайти – 0:2. На 80-й Мітровіч встановив остаточний рахунок зустрічі – 0:3.

Дуже впевнено команда Клоппа розпочала виїзний матч проти Астон Вілли, яка з Емері виграла обидва свої матчі в АПЛ – постраждали Манчестер Юнайтед Тен Хага і Брайтон Де Дзербі, клуби з топ-7 турнірної таблиці. Феєричний перший тайм видав дует крайніх захисників Ліверпуля. Коли Робертсон у Александер-Арнольд ловлять хвилю, вони цілком можуть претендувати на звання найкращої пари фулбеків у світі. Шотландець створив 2 стовідсоткові моменти, Трент додав ще 1 плюс магічним пасом на Енді започаткував першу гольову атаку. Ван Дейк, як і Салах (Мо спершу відзначився сам, а потім асистував), забив після стандартного положення.

А далі почалася феєрія Дарвіна, який запоров 4 залізні нагоди. Салах теж не реалізував вихід сам на сам, але хоча б компенсував створенням шансів для Нуньєса. Воткінс теж здатний позмагатися за звання одного з головних марнотратників сучасності. Оллі забив уже на старті другої половини, але як він полюбляє – перед тим заліз в офсайд. Згодом Александер-Арнольд згадав, що вміє наварити на рівному місці. Спочатку Трент панічно виніс м'яч, а згодом став одним із двох захисників, які дозволили Воткінсу безперешкодно пробити головою – 1:2.

Вілла непогано тиснула, могла забивати ще, але натомість пропустила. Дарвін цього разу зробив усе майже ідеально. Зберіг володіння на лицьовій лінії і віддав у центр, нейтралізувавши запасного воротаря бірмінгемців Ольсена. Ну, а 18-річний іспанський хавбек Байчетіч став джокером, пробивши поміж ніг Мінгсу, який практично встиг прикрити порожні ворота. Ліверпуль повертається на 6 місце. У команди Клоппа 25 очок і перспектива невдовзі атакувати зону Ліги чемпіонів. Астон Вілла посідає 12 рядок (18 балів).