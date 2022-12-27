Ньюкасл в рамках 17-го тура АПЛ обыграл Лестер (3:0), но несколько фанатов клуба добавили к победе ложку дегтя.

После финального свистка несколько игроков "сорок" подошли к гостевой трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков, прибывших на этот выезд. Жоэлинтон, автор одного из голов, бросил фанам свою футболку, что привело к конфликту.

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За сувенир от бразильца чуть не подрались болельщики. Казалось бы, банальная ситуация, но вся суть в том, что отобрать футболку у маленького мальчика пытались мужчина с женщиной, которые были гораздо старше. Инцидент удалось урегулировать только после вмешательства стюардов.

К слову, в нынешнем сезоне Ньюкасл стабильно радует своих фанатов. После 15 туров "сороки" расположились на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Правда, потеснить их на третье место может Манчестер Сити, имеющий два матча в запасе.

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