Після того, як власниками "сорок" стали шейхи, не відбулося миттєвого вливання капіталу та запрошення зіркових футболістів. Проте навіть без форсування подій Ньюкасл демонструє величезний прогрес.

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Ключовим рішенням стало призначення Едді Хау на посаду головного тренера. Він очолив команду на початку листопада 2021 року, коли вона йшла у зоні вильоту. Фахівець зумів налагодити ситуацію та завершити минулий сезон в середині таблиці.

У новій кампанії результати Ньюкасла стали ще кращими. Прямо зараз "сороки" йдуть другими. Вчорашня перемога над Лестером (3:0) виявилася знаковою для Едді Хау. Він став лише третім англійським (без врахування іноземців) тренером, який зумів виграти понад 20 матчів АПЛ за календарний рік. Також це вдавалося Рою Евансу (22 перемоги з Ліверпулем 1996-го) і Кевіну Кігану (24 перемоги 1994-го і 23 перемоги 1995-го з Ньюкаслом).

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