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Папа Римський нагородить Мессі сумнівним трофеєм

18:55 192 Читать на русском
Папа Римський нагородить Мессі сумнівним трофеєм
Ліонель Мессі отримає ганчірний м'яч

Папа Римський Франциск вкотре довів, що не байдужий до гри мільйонів.

Ліонель Мессі отримає індивідуальний трофей, який символізує зусилля, солідарність, чесність, повагу та командну роботу – ганчірний м'яч, повідомляє Sport.es.

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Приз виготовлений руками дітей Мозамбіка, у яких немає коштів на нові м'ячі. Нагорода ініційована Папою Римським Франциском, який попередньо освятив м'яч.

Володаря нагороди обирали у 446 школах, які функціонують під патронатом Папи. Форвард Барси переміг у голосуванні, набравши 34%.

Варто відзначити, що Папа Римський Франциск аргентинець за національністю, як і Мессі.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Іспанія
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