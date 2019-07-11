Папа Римський нагородить Мессі сумнівним трофеєм

Папа Римський Франциск вкотре довів, що не байдужий до гри мільйонів.
Ліонель Мессі отримає індивідуальний трофей, який символізує зусилля, солідарність, чесність, повагу та командну роботу – ганчірний м'яч, повідомляє Sport.es.
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Приз виготовлений руками дітей Мозамбіка, у яких немає коштів на нові м'ячі. Нагорода ініційована Папою Римським Франциском, який попередньо освятив м'яч.
Володаря нагороди обирали у 446 школах, які функціонують під патронатом Папи. Форвард Барси переміг у голосуванні, набравши 34%.
Варто відзначити, що Папа Римський Франциск аргентинець за національністю, як і Мессі.
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