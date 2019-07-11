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Папа Римский наградит Месси сомнительным трофеем

18:55 61 Читати українською
Папа Римский наградит Месси сомнительным трофеем
Лионель Месси получит тряпичный мяч

Папа Римский Франциск в очередной раз доказал, что не равнодушен к игре миллионов.

Лионель Месси получит индивидуальный трофей, который символизирует усилия, солидарность, честность, уважение и командную работу – тряпичный мяч, сообщает Sport.es.

Месси, Роналду и Неймар попали в топ-10 самых прибыльных звезд по версии Forbes – их опередила поп-певица

Приз изготовлен руками детей Мозамбика, у которых нет средств на новые мячи. Награда инициированная Папой Римским Франциском, который предварительно освятил мяч.

Обладателя награды выбирали в 446 школах, которые функционируют под патронатом Папы. Форвард Барсы победил в голосовании, набрав 34%.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск аргентинец по национальности, как и Месси.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

blog_ava
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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Испания
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