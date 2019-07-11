Мессі, Роналду і Неймар потрапили до топ-10 найприбутковіших зірок за версією Forbes – їх випередила поп-співачка

Авторитетне видання не оминуло футбольних зірок у своїй публікації.

Лідери Барселони, Ювентуса і ПСЖ потрапили до десятки зірок з найбільшими прибутками у 2018 році.

Бейл міг зрівнятись з Роналду за зарплатою – Реал став на заваді

Рейтинг Forbes очолила 29-річна американська поп-співачка Тейлор Свіфт, яка заробила 185 млн доларів. Ліонель Мессі опинився на четвертому місці із заробітком у 127 млн. Кріштіану Роналду став шостим (109 млн), його переслідує бразилець Неймар зі 105 мільйонами.

Десятку замикає ще один спортсмен – боксер Сауль Альварес, статки якого оцінили в 94 млн доларів.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону