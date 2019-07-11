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Мессі, Роналду і Неймар потрапили до топ-10 найприбутковіших зірок за версією Forbes – їх випередила поп-співачка

12:08 313 Читать на русском
Мессі, Роналду і Неймар потрапили до топ-10 найприбутковіших зірок за версією Forbes – їх випередила поп-співачка
Неймар, Мессі і Роналду / Reuters

Авторитетне видання не оминуло футбольних зірок у своїй публікації.

Лідери Барселони, Ювентуса і ПСЖ потрапили до десятки зірок з найбільшими прибутками у 2018 році.

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Рейтинг Forbes очолила 29-річна американська поп-співачка Тейлор Свіфт, яка заробила 185 млн доларів. Ліонель Мессі опинився на четвертому місці із заробітком у 127 млн. Кріштіану Роналду став шостим (109 млн), його переслідує бразилець Неймар зі 105 мільйонами.

Десятку замикає ще один спортсмен – боксер Сауль Альварес, статки якого оцінили в 94 млн доларів.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Неймар Неймар Світ
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