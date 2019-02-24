ПАОК з Шаховим не зміг обіграти Аріс – клуб українця лише втретє в цьому чемпіонаті втратив очки

ПАОК на власному полі зіграв внічию з Арісом в матчі 22-го туру чемпіонату Греції.

Чемпіонат Греції, 22 тур

ПАОК – Аріс – 1:1

Голи: Вієрінья, 39 – Валес, 85

Селезньов з Малагою не зумів обіграти Депортіво і втратив шанс очолити Сегунду

Лідер грецької Суперліги не втримав переваги, здобутої завдяки голу Вієріньї у першому таймі. Врятував Аріс від поразки точний удар Валеса наприкінці матчу.

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов розпочав матч в стартовому складі і провів на полі 56 хвилин, не відзначившись результативними діями. Зауважимо, що команда українця втратила перемогу, коли його на полі вже не було.

Генк з Маліновським знову втратив очки та не зміг збільшити відрив від конкурента в боротьбі за чемпіонство

ПАОК лише втретє в цьому сезоні втратив очки (19 перемог та 3 нічиї). Наразі клуб Шахова впевнено очолює турнірну таблицю, маючи у своєму активі 58 очок. Це на 10 більше, ніж у Олімпіакоса, який йде другим.