ПАОК с Шаховым не смог обыграть Арис - клуб украинца лишь в третий раз в этом чемпионате потерял очки

ПАОК на своем поле сыграл вничью с Арисом в матче 22-го тура чемпионата Греции.

Чемпионат Греции, 22 тур

ПАОК – Арис – 1:1

Голы: Виеринья, 39 – Валес, 85

Селезнев с Малагой не сумел обыграть Депортиво и потерял шанс возглавить Сегунду

Лидер греческой Суперлиги не удержал преимущества, полученного благодаря голу Виериньи в первом тайме. Спас Арис от поражения точный удар Валеса в конце матча.

Полузащитник ПАОКа Евгений Шахов начал матч в стартовом составе и провел на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. Заметим, что команда украинца упустила победу, когда его на поле уже не было.

Генк с Малиновским снова потерял очки и не смог увеличить отрыв от конкурента в борьбе за чемпионство

ПАОК лишь в третий раз в этом сезоне потерял очки (19 побед и 3 ничьи). Сейчас клуб Шахова уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 58 очков. Это на 10 больше, чем у Олимпиакоса, который идет вторым.