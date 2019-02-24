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ПАОК с Шаховым не смог обыграть Арис - клуб украинца лишь в третий раз в этом чемпионате потерял очки

22:00 11 Читати українською
ПАОК с Шаховым не смог обыграть Арис - клуб украинца лишь в третий раз в этом чемпионате потерял очки
Евгений Шахов / фото из соцсетей

ПАОК на своем поле сыграл вничью с Арисом в матче 22-го тура чемпионата Греции.

Чемпионат Греции, 22 тур

ПАОК – Арис – 1:1

Голы: Виеринья, 39 – Валес, 85

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Лидер греческой Суперлиги не удержал преимущества, полученного благодаря голу Виериньи в первом тайме. Спас Арис от поражения точный удар Валеса в конце матча.

Полузащитник ПАОКа Евгений Шахов начал матч в стартовом составе и провел на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. Заметим, что команда украинца упустила победу, когда его на поле уже не было.

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ПАОК лишь в третий раз в этом сезоне потерял очки (19 побед и 3 ничьи). Сейчас клуб Шахова уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 58 очков. Это на 10 больше, чем у Олимпиакоса, который идет вторым.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК Греция
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