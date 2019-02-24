Селезньов з Малагою не зумів обіграти Депортіво і втратив шанс очолити Сегунду

Англія — 22:25 1190
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Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored
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Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лавуАнглія — 22:12 2075
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Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської лігиАнглія — 21:19 3857
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Генк з Маліновським знову втратив очки та не зміг збільшити відрив від конкурента в боротьбі за чемпіонствоБельгія — 21:04 739
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Збірна України дізналась суперників на чемпіонаті світу-2019 U-20Збірна України — 19:48 1872