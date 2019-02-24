Селезньов з Малагою не зумів обіграти Депортіво і втратив шанс очолити Сегунду

Малага на своєму полі зіграла внічию з Депортіво в матчі 27-го туру іспанської Сегунди.

Сегунда, 27 тур

Малага – Депортіво – 0:0

Нападник Малаги Євген Селезньов розпочав поєдинок з Депортіво на лавці для запасних. Українець вийшов на заміну на 60-й хвилині матчу, але допомогти своїй команді вирвати перемогу не зміг.

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Після 27-и зіграних матчів Малага має у своєму активі 49 очок та посідає 3-є місце в турнірній таблиці. У Депортіво, який іде 4-м, на один заліковий пункт менше.

Зазначимо, що Малага могла сьогодні вийти в лідери Сегунди, якби здобула перемогу.