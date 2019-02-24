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Генк з Маліновським знову втратив очки та не зміг збільшити відрив від конкурента в боротьбі за чемпіонство

21:04 99 Читать на русском
Генк з Маліновським знову втратив очки та не зміг збільшити відрив від конкурента в боротьбі за чемпіонство
Руслан Маліновський не допоміг Генку здобути перемогу

В матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Генк Руслана Маліновського втратив очки. Лідер першості не зумів обіграти Антверпен.

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Генк – Антверпен – 0:0

Після осічки Брюгге Генк мав шанс відірватись від конкурента у боротьбі за чемпіонство на 10 очок, проте Руслан Маліновський та партнери цю можливість не використали.

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Антверпен зумів здобути очко на виїзді – матч завершився з рахунком 0:0. Маліновський провів на полі весь поєдинок, а Єгор Назарина не потрапив навіть до заявки Антверпена. Натомість весь матч відіграв екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані.

Генк втратив очки у другому матчі поспіль, проте набрав 58 очок та продовжує лідирувати в чемпіонаті, випереджаючи Брюгге на 8 пунктів. У Антверпена 46 балів – це 4 позиція.

Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія Головне Антверпен Антверпен Українці за кордоном
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