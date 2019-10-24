Панков: Хачеріді – суперфутболіст, а не збитий льотчик

Відомий футбольний агент Олександр Панков прокоментував перехід екс-захисника збірної України Євгена Хачеріді в Динамо з Бреста.

"Хачеріді – збитий льотчик? Абсолютно з цим не згоден. Артема Мілевського вже років шість так називають, але людина грає і дає результат. Просто подивіться, скільки титулів виграв Мілевський за два роки. Хачереді міг залишитися в київському Динамо, але вирішив спробувати легіонерський хліб і відправився в ПАОК. Можливо, вийшло не дуже вдало, але Женя залишається суперфутболістом і суперпрофесіоналом. Коли цей хлопець виходить на поле, він показує суперякісний футбол.

Хачеріді пояснив, чому вирішив перейти в Динамо Брест

Його перехід в Динамо Брест – дуже крута історія для чемпіонату Білорусі. Можливо, після цього білоруські клуби перестануть боятися запрошувати по-справжньому якісних футболістів. Зрозуміло, є фінансовий аспект, але краще взяти одного дорогого гравця, який буде давати результат, ніж трьох-чотирьох дешевих для масовки", – цитує Панкова ua.tribuna.com.

Нагадаємо, контракт Хачеріді з Динамо Брест почне діяти з 1 січня 2020 року до кінця 2021 року. Захисник стане вже четвертим українцем у складі білоруської команди – там уже грають Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі