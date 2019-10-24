Панков: Хачериди – суперфутболист, а не сбитый летчик

Известный футбольный агент Александр Панков прокомментировал переход экс-защитника сборной Украины Евгения Хачериди в Динамо из Бреста.

"Хачериди – сбитый летчик? Абсолютно с этим не согласен. Артема Милевского уже лет шесть так называют, но человек играет и дает результат. Просто посмотрите, сколько титулов выиграл Милевский за два года. Хачереди мог остаться в киевском Динамо, но решил попробовать легионерский хлеб и отправился в ПАОК. Возможно, получилось не очень удачно, но Женя остается суперфутболистом и суперпрофессионалом. Когда этот парень выходит на поле, он показывает суперкачественный футбол.

Хачериди объяснил, почему решил перейти в Динамо Брест

Его переход в Динамо Брест – очень крутая история для чемпионата Беларуси. Возможно, после этого белорусские клубы перестанут бояться приглашать по-настоящему качественных футболистов. Разумеется, есть финансовый аспект, но лучше взять одного дорогого игрока, который будет давать результат, чем трех-четырех дешевых для массовки", – цитирует Панкова ua.tribuna.com.

Напомним, контракт Хачериди с Динамо Брест начнет действовать с 1 января 2020 до конца 2021 года. Защитник станет уже четвертым украинцем в составе белорусской команды – там уже играют Артем Милевский, Алексей Хобленко и Александр Нойок.

Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі