"Ситуація дуже проста. У нас, на жаль, в Україні є тренери, які не відповідають рівню та кваліфікації нашого чемпіонату. Ми ж говоримо про прагнення до підвищення рівня УПЛ. Клуб, який фінансується заводом, заплатив гроші, і за 2 тижні тренер каже, що йому цей футболіст не потрібен – він не несе жодної відповідальності.

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Якби я був на місці генерального директора клубу, який дав найбільшу зарплату гравцю в команді, який заплатив за трансфер... 8 років Ворскла не платила за переходи, і футболіст не грає. Значить – питання до тренера. Але оскільки команда йде на 3-му місці, які можуть бути питання?" – розповів Панков під час виступу на Форумі спортивного маркетингу в Україні.

Нагадаємо, у поточному сезоні Есеола провів за Ворсклу в УПЛ лише 23 хвилини, виходячи на заміну у поєдинках з Зорею і Вересом. Його контракт з "зелено-білими" чинний до кінця червня 2023 року.

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