"Ситуация очень проста. У нас, к сожалению, в Украине есть тренеры, не отвечающие уровню и квалификации нашего чемпионата. Мы же говорим о стремлении к повышению уровня УПЛ. Клуб, финансируемый заводом, заплатил деньги, и через 2 недели тренер говорит, что ему этот футболист не нужен – он не несет никакой ответственности.

Эсеола переведен в дубль Ворсклы – Максимов больше не рассчитывает на звездного форварда

Будь я на месте генерального директора клуба, который дал самую большую зарплату игроку в команде, который заплатил за трансфер... 8 лет Ворскла не платила за переходы, и футболист не играет. Значит – вопрос к тренеру. Но поскольку команда идет на 3-м месте, какие могут быть вопросы?" – рассказал Панков во время выступления на Форуме спортивного маркетинга в Украине.

Напомним, в текущем сезоне Эсеола провел за Ворсклу в УПЛ всего 23 минуты, выходя на замену в поединках с Зарей и Вересом. Его контракт с "зелено-белыми" действует до конца июня 2023 года.

СК Днепр-1 – Минай, Ворскла – Черноморец: анонс матчей УПЛ