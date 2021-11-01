СК Дніпро-1 – Минай

СК Дніпро-1 продовжує провалювати топ-матчі, не демонструючи у них навіть натяків на позитивний результат. Зокрема, саме таким чином підопічні Ігора Йовічевіча поступилися Динамо тиждень тому (0:2). "Спортклубівцям" залишається набирати свої очки у матчах з середняками та аутсайдерами – і тут справи йдуть куди краще, хоча ідеальною ситуацію не назвати. З одного боку, ніхто з андердогів поки що навіть внічию з дніпровцями не зіграв, з іншого – у ряді поєдинків "жовто-чорним" відверто пощастило (особливо зі Львовом і Металістом 1925).

Минай, звісно, слабший за СК Дніпро-1, однак останні два матчі закарпатців мають викликати занепокоєння в рядах фаворита. Під керівництвом Ігоря Леонова "лиси" заграли так, як не грали ніколи – команда стала досить агресивною в атаці, створивши купу моментів проти Десни й двічі забивши Руху у Львові. А оборона у дніпровців не краща, ніж у даних колективів – це показав поєдинок з Динамо, де захисники самі привезли голи.

Щоправда, зараз в склад СК Дніпро-1 повертаються Дубінчак і Кравченко, але Минай може компенсувати цей фактор Селезньовим. Без жартів – Євген на тлі Десни й Руха виглядав перспективно, віддавши асист і регулярно вивалюючись на ударні позиції. До того ж, він особливо вмотивований, адже матч пройде на Дніпро-Арені. Останній його перформанс на цьому стадіоні став істинно легендарним.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Ігнатенко (СК Дніпро-1)

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Минай

СК Дніпро: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логінов, Дубінчак – Батагов, Джурасек – Гуцуляк, Піхальонок, Назаренко – Довбик

Минай: Кучер – Гончар, Матіч, Семенко, Синьогуб – Петрусенко, Месхі – Ахмедзаде, Кулієв, Білоног – Селезньов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1 поки що стабільно перемагає у матчах проти слабших колективів, хоча футбол дніпровців у деяких зустрічах викликав запитання. Особлива слабко виглядає гра в обороні – нинішньому Минаю до снаги створити їй проблеми. Навряд чи хтось здивується, якщо закарпатці сьогодні заб'ють "спортклубівцям".

Господарі повинні готуватись для складного й нервового поєдинку. Тим не менш, за більшістю статистичних показників, за кадровим потенціалом і тактичною гнучкістю СК Дніпро-1 сильніший. Враховуючи статистику матчів проти андердогів, можна прогнозувати чергову перемогу підопічних Ігора Йовічевіча.

Ворскла – Чорноморець

Ворскла, користуючись зручним календарем без матчів проти грандів, йшла практично без осічок протягом трьох місяців, лишень раз зігравши дійсно слабко – у виїзному поєдинку проти Вереса. В усіх інших зустрічах полтавці виглядали впевнено, поступившись тільки Зорі (0:1) і відібравши очки у всіх інших конкурентів. Вдома ж підопічні Юрія Максимова не програли нікому, забиваючи у кожній грі – і навіть проти Шахтаря тиждень тому "зелено-білі" працювали з позиції сили, допоки не вилучився Тілль. Донеччани дотиснули ворсклян з величезними труднощами, завдавши їм першої домашньої поразки.

Виїзний розгром Вереса через кілька днів в рамках 1/8 фіналу Кубка показав, що ця поразка нічого не значить. Полтавці досі демонструють стабільний і потужний футбол, гідний "бронзи" УПЛ – і це на тлі шалених втрат через травми, дискваліфікації та коронавірус. Словом, Чорноморцю сьогодні не позаздриш. Тим паче, що "зелено-білим" необхідна лишень перемога – вона поверне команду на третю позицію. Вкрай важливий факт для підопічних Юрія Максимова, враховуючи зустріч з Динамо у наступному турі.

Чорноморець підходить до зустрічі з 8-матчевою безвиграшною серією в УПЛ. В чемпіонаті одесити востаннє перемагали аж 16 серпня, у Маріуполі – з того часу "моряки" зуміли переграти лишень Прикарпаття в Кубку. З нього команда вже вилетіла, зазнавши розгрому від резервістів Шахтаря. "Гірники" забили три голи за 17 хвилин другого тайму. Взагалі, за кількістю пропущених голів підопічні Юрія Мороза поступаються тільки Маріуполю.

Доволі прикра статистика, адже в половині зі своїх невдалих поєдинків у ці 2,5 місяців Чорноморець міг перемагати. Колектив має доволі симпатичну атаку, яка награла майже на 18 голів, однак у молодого колективу сильно шкутильгає реалізація (забили лишень 12). Втім, найбільше проблем "моряки" відчувають в обороні, причому їм не допоміг навіть перехід на схему з п'ятьма захисниками. Словом, андердог сьогоднішнього поєдинку очевидний.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: О. Тілль – Путря

Травмовані: Скляр, Чеснаков, Пуцлін, Вакула, В. Тілль (усі під питанням) – Мартиненко

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Чорноморець

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський – Пешіч, Челядін, Кравчук, Коджові – Кане, Рангел – Степанюк

Чорноморець: Кучерук – Скорко, Михайленко, Кадірі, Дубко, Вантух – Цітаішвілі, Смирний, Кравченко, Авагімян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла підходить до зустрічі з колосальними кадровими проблемами. Головною з них залишається втрата Олів'є Тілля – автора 7 голів та 4 асистів у поточному сезоні. Не менш критичною є відсутність Скляра, участь якого залишається під питанням (він отримав пошкодження тиждень тому й не грав у Кубку). Крім того, полтавці дещо втомлені протистоянням з Вересом у Луцьку посеред тижня.

Ці фактори залишають Чорноморцю серйозні шанси на сенсацію. Сьогодні цілком можна очікувати на гол у ворота полтавців – втім, навряд чи вдасться забити більше одного. Занадто вже класну форму набрав Різник і занадто сильно одесити страждають від марнотратства. Крім того, зовсім не віриться у відсутність пропущених "моряками" м'ячів.

Матч цілком може завершитись внічию, однак надзвичайно потужна реалізація ворсклян у поєднанні з перевагою у класі й досвіді повинні зіграти свою роль. Ми ставимо на перемогу "зелено-білих".

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