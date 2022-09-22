У минулому сезоні Пандев грав у Дженоа Андрія Шевченка, але після відставки українця перебрався у Парму. Влітку Горан став вільним агентом і нове місце роботи так і не знайшов. Зрештою, 39-річний футболіст ухвалив рішення завершити кар'єру.

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"Озираюся назад і мені це не здається реальним. Це була неймовірна подорож. У мені стільки емоцій, якими хочу поділитися з тими, хто підтримував мене в цій боротьбі. Я хотів би обійняти вас... Прекрасна глава закінчується... Я щасливий, що розділив її разом із вами", – написав Пандев на своїй сторінці в Instagram.

До слова, упродовж кар'єри македонець пограв за десяток клубів, найвідомішими серед яких були Інтер, Лаціо та Наполі. У складі міланців під керівництвом Жозе Моурінью Пандев виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Італії.

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