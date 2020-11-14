Щоб стати легендою не обов'язково бути успішним, як Кріштіану, обдарованим, як Мессі, чи харизматичним, як Златан. Іноді з першого погляду майже нереально розпізнати усю велич постаті, яка перед тобою. Особливо, якщо про цю людину газети пишуть лише по великих святах, резонансні скандали здаються її антонімом, а пафос і лоск взагалі не про її покоління.

Північна Македонія – третій суперник збірної України на Євро-2020

Саме таким є Горан (Вічний) Пандєв. Вже виросло не одне покоління уболівальників, для яких цей македонець – справжній футбольний динозавр. Для когось може бути шоком, що Пандєву лише 37. Це на два роки менше, ніж Ібрагімовічу, і на цілих п'ять, ніж Буффону. "Та він грає, відколи я дивлюся футбол", – скажете ви і буде праві. Він починав ще у ХХ столітті, але найбільшого успіху досяг лише наприкінці своєї кар'єри. Так, ми пам'ятаємо про требл в Інтері Жозе Моурінью.

Саме Пандєв забив єдиний гол у фіналі кваліфікації на чемпіонат Європи проти Грузії. Це те, для чого він і повертався у національну команду. Північна Македонія вперше у своїй історії вийшла на великий турнір і там зустрінеться з Україною. Цікаво, що Горан ніколи не грав проти "жовто-синіх", хоча за час його кар'єри команди провели чотири матчі між собою – кожного разу форварда не було навіть у заявці. Можливо, це станеться вже на Євро. А поки час пригадати, що саме робить Пандєва легендою не лише у нього на батьківщині, а й на усьому континетні і особливо – в Італії.

Приєднався до Інтера у 18 років, а дебютував лише у 26

Одного сезону в македонській Беласіці вистачило, щоб юного Пандєва захотів купити Інтер. Тоді в Мілані панувала залізна дисципліна Ектора Купера, від якої страждав феноменальний Роналдо. Очевидно, що в таких умовах ніхто не буде панькатися з молодим хлопчиськом. Вервиця оренд у клуби італійської трясовини та аутсайдерів Серії А завершилася остаточним прощанням з Інтером. Через 8 років Горан знову переступив поріг Сан-Сіро. Цього разу, щоб стати тріумфатором.

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Останній гвинтик у машині Моурінью

До команди Пандєв приєднав у розпал тріумфального сезону 2009/10. Починаючи з січня, він зіграв у тій кампанії 27 поєдинків у всіх турнірах. Жозе Моурінью був настільки задоволений грою македонця, що довірив йому місце у старті на фінал Ліги чемпіонів проти Баварії. Інтер переміг, а наш герой став першим представником своєї країни, який виграв ЛЧ (інші двоє вигравали Кубок чемпіонів). Цікаво, що з 22 гравців, які у той вечір вийшли на газон Сантьяго Бернабеу з перших хвилин, лише Пандєв і Томас Мюллєр продовжують грати.

Мить успіху на ЧС

Збірна Північної Македонії ще далека бодай від кваліфікації на Мундіаль, а от Пандєв уже феєрив на світовій першості. Йдеться про клубний чемпіонат світу 2011 року. У фіналі того турніру Горан відкрив рахунок, розпочавши розгром Мазембе (3:0). До і після того жодень македонець не забивав у фіналі і не вигравав клубний чемпіонат світу. Щоправда, вже весною Пандєв вдруге покинув Інтер. Ходили чутки, що минулого року його знову хотів запросити в команду Антоніо Конте, але нападник вирішив, що краще допоможе Дженоа вберегтися від вильоту.

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Рекорд у Кубку Італії

Напевно, саме цей турнір Пандєв може назвати найбільш "своїм". Він перемагав у ньому чотири роки поспіль, виступаючи за три різні клуби (Лаціо, Інтер і Наполі) – це унікальна серія. Найпомітнішу роль Горан відіграв у тріумфі римлян. На той момент Лаціо 5 років не вигравав трофеїв, а сам гравець з шістьма голами став найкращим бомбардиром того розіграшу Копи. Загалом він п'ять разів здобував Кубок Італії – стільки ж у таких легенд, як Джанлуїджі Буффон, Франческо Тольдо і Деян Станковіч. Лідером з шістьма кубками залишається Роберто Манчіні.

Удінезе

Не намагайтеся знайти фриульців у переліку клубів Пандєва. Він навіть жодного разу не одягав футболку цієї команди. Проте Удінезе непогано заробив на гравцеві. Раніше в Серії А дозволялося продавати права на футболістів частинами. У 2004 році Інтер продав 50% прав на македонця Лаціо, а через рік інша половина перейшла у власність Удіне. В кінці сезону 2005/06 римляни не пошкодували 4 млн євро, щоб стати повноправним власником контракту футболіста.

Виграв війну проти Лотіто

Влітку 2009-го Горан відмовився продовжувати контракт з Лаціо, і президент клубу Клаудіо Лотіто виключив його з основного складу команди. Конфлік переріс у судову справу – агенти гравця апелювали до порушення клубом умов контракту. Зрештою, органи правосуддя визнали правоту Пандєва, і він став вільним агентом, а через місяць повернувся в Інтер. Лотіто вперто не визнавав фіаско, але програв ще й апеляцію і був змушений заплатити понад 170 тис компенсації за моральну шкоду. Додамо, що під час цього процесу по македонця приходив Зеніт із пропозицією у 13 млн євро, але отримав відмову.

Розвиває футбол у Македонії

Ще у 2010 році Пандєв відкрив свою академію. Спочатку її ціль полягала лише у підготовці молодих гравців, але всього за 4 роки проект переріс у професійний клуб. Академія Пандєва стрімко піднімалася дивізіонами і в 2017-му дісталася до еліти. На цьому успіхи не завершилися, і в сезоні-2018/19 команда виграла Кубок Македонії, отримавши право дебютувати у кваліфікації ЛЄ. В одному з інтерв'ю футболіст зізнавався, що разом із партнерами щорічно вкладає в академію близько 700 тисяч євро.

Благодійність

Футбольна академія – не єдиний прояв соціальної активності Пандєва. Він завжди відкритий і готовий допомагати тим, хто цього потребує. Для цього Горан не шкодує значущих для себе речей. Минулої весни він виставив на аукціон футболку, в якій зіграв 100-й матч за збірну. Всі виручені кошти пішли на допомогу одній із лікарень Скоп'є для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Голи, про які говорять

Ми вже згадували, що Конте хотів втретє привести Пандєва в Інтер, але той залишився в Дженоа. "Грифони" вели відчайдушну боротьбу за виживання, а македонець дуже допоміг своїми 9-ма м'ячами за сезон. Такої результативності він не демонстрував з часів перебування в Лаціо. Зрештою, Дженоа посів 17-місце відразу над Лечче, якому Пандєв забив майже з середини поля (відео тут). А ось цей гол взагалі став хітом – Горан забив його своїм обличчям, врятувавши команду від поразки проти Сассуоло. В поточному сезоні у македонця лише один гол, а забив він його в єдиному матчі, який Дженоа зумів виграти. Схоже, без результативності свого ветерана генуезці не здатні витримувати конкуренцію.

Легендарна лисина

Головна причина усіх розмов і жартів про вік Пандєва – його зовнішність. Він ніколи не хизувався модними зачісками, а з роками волосся на голові ставало все менше. Саме лисина закріпила за ним образ головного "старця" італійського (можливо й не лише) футболу. Вона навіть стала причиною курйозу. Сталося це в 2017 році. Під час гостьового матчу проти Удінезе (0:1) камера крупним планом упіймала лисину Пандєва. Скрін відразу став вірусним у соцмережах, адже користувачам не давала спокою форма лисини, яка їм дуже нагадувала обриси чоловічих геніталій.

Очевидно, це далеко не вичерпний перелік граней особистості Пандєва. Однак сьогодні ми не ставили собі за мету написати біографічну оповідь. Хотілося, щоб ви зрозуміли, що за непоказною зовнішністю ховається особистість, яка мала всі шанси бути зіркою у сучасному медійному просторі. Але Горан обрав інший шлях і все рівно зумів записати своє ім'я в історію футболу. Навіть не один раз.

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