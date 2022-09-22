В прошлом сезоне Пандев играл в Дженоа Андрея Шевченко, но после отставки украинца перебрался в Парму. Летом Горан стал свободным агентом и новое место работы так и не нашел. В конце концов, 39-летний футболист принял решение завершить карьеру.

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"Оглядываюсь назад и мне это не кажется реальным. Это было невероятное путешествие. Во мне столько эмоций, которыми хочу поделиться с теми, кто поддерживал меня в этой борьбе. Я хотел бы обнять вас... Прекрасная глава заканчивается... Я счастлив, что разделил ее вместе с вами", – написал Пандев на своей странице в Instagram.

К слову, на протяжении карьеры македонец поиграл за десяток клубов, самыми известными среди которых были Интер, Лацио и Наполи. В составе миланцев под руководством Жозе Моуринью Пандев выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Италии.

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