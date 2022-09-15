Бен Фостер повісив рукавички на цвях у віці 39 років, відхиливши привабливу фінансову пропозицію Ньюкасла.

Колишній воротар Вотфорда, Вест Бромвіча та Манчестер Юнайтед Бен Фостер у своєму Твіттері оголосив про завершення кар'єри.

Ньюкасл підписав київського антигероя Ліверпуля

Фостер заявив, що минулого літа отримав пропозицію підписати контракт із Ньюкаслом. Однак був змушений відмовитись від такої перспективи через сімейні причини – попри те, що "сороки" задовольнили його фінансові вимоги. Пізніше Ньюкасл у статусі вільного агента підписав Лоріса Каріуса.

Раніше влітку Фостер також відхилив пропозицію Атланти Юнайтед та вів переговори з Ніццою, де міг би стати дублером Каспера Шмейхеля.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?