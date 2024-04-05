"Пам'ятай своє місце, недоносок": чемпіон світу зірвався на "зрадника" після дикої розв'язки між Челсі та МЮ
Аргентинський хавбек Енцо Фернандес вирішив самоствердитися неприємними словами на адресу Мейсона Маунта.
Челсі горів на власному полі проти Манчестер Юнайтед, але в компенсований час зумів забити два голи та вирвати перемогу. Така розв'язка вивільнила емоції футболістів.
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Енцо після фінального свистка підійшов до Маунта, постукав по емблемі Челсі та щось дуже агресивно кричав. Аргентинські журналісти з DiarioOle дізналися слова, які вилетіли з рота чемпіона світу.
"Пам'ятай своє місце, небажаний недоносок", – сказав Фернандес на адресу колишнього партнера. Енцо прийшов у Челсі на початку 2023-го, а Маунта влітку продали в Манчестер Юнайтед.
На трибунах фани Челсі тримали футболки з 19 номером Мейсона та написом Юда.
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