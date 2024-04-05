Челсі горів на власному полі проти Манчестер Юнайтед, але в компенсований час зумів забити два голи та вирвати перемогу. Така розв'язка вивільнила емоції футболістів.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Енцо після фінального свистка підійшов до Маунта, постукав по емблемі Челсі та щось дуже агресивно кричав. Аргентинські журналісти з DiarioOle дізналися слова, які вилетіли з рота чемпіона світу.

"Пам'ятай своє місце, небажаний недоносок", – сказав Фернандес на адресу колишнього партнера. Енцо прийшов у Челсі на початку 2023-го, а Маунта влітку продали в Манчестер Юнайтед.

На трибунах фани Челсі тримали футболки з 19 номером Мейсона та написом Юда.

Челсі вирвав перемогу над МЮ у дворовому футболі – метушливий Мудрик, диво-пас Антоні, божевільна розв'язка з хет-триком