Челсі вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед у поєдинку 31-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Уже на 4-й хвилині Галлахер відкрив рахунок у грі, забивши точним ударом з лінії штрафного. На 19-й хвилині Палмер реалізував пенальті за фол проти Кукурельї. Втім, Манчестер Юнайтед відігрався до перерви – Гарначо скористався жахливим пасом Кайседо, а потім Бруну замкнув навіс Далота.

Челсі вирвав перемогу над МЮ у дворовому футболі – метушливий Мудрик, диво-пас Антоні, божевільна розв'язка з хет-триком

Після перерви вже повів МЮ: Антоні шикарною передачею шведою віддав з флангу на Гарначо, а Алехандро на мить випередив голкіпера. Гра йшла до перемоги "червоних дияволів", але в компенсований час Палмер спочатку реалізував пенальті, а вже за хвилину забив з допомогою рикошету.