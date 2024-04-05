Челси горел на своем поле против Манчестер Юнайтед, но в компенсированное время сумел забить два гола и вырвать победу. Такая развязка высвободила эмоции футболистов.

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3 – видео голов и обзор матча

Энцо после финального свистка подошел к Маунту, постучал по эмблеме Челси и что-то очень агрессивно кричал. Аргентинские журналисты из DiarioOle узнали слова, которые вылетели изо рта чемпиона мира.

"Помни свое место, нежелательный недоносок", – сказал Фернандес в адрес бывшего партнера. Энцо пришел в Челси в начале 2023-го, а Маунта летом продали в Манчестер Юнайтед.

На трибунах фаны Челси держали футболки с 19 номером Мейсона и надписью Иуда.

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