Протистояння Челсі та Манчестер Юнайтед більше приваблює вивіскою, ніж якістю гри в цьому сезоні. Лондонці загрузли в середині таблиці, а манкуніанці не можуть знайти стабільність з Тен Хагом. Гранд проти гранда? Скоріше битва середняків. Але вийшло ефектно.

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Помилки, рикошети, хаос

Манчестер Юнайтед приїхав у гості, але намагався грати з позиції сили, будуючи позиційні атаки. Втім, "дияволам" не вистачало ключового пасу в штрафний майданчик, а кожна втрата заставала їх розгубленими. І цих втрат було багато.

Челсі швидко відкрив рахунок з допомогою серії рикошетів – Галлахеру пощастило з відскоком після прострілу з флангу. У середині тайму господарі закріпили перевагу, коли Кукурелья вривався у штрафний на пас Мудрика та підставився під фол Антоні – Палмер реалізував 11-метровий.

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МЮ програвав у два м'ячі, хоча виглядав не набагато гірше, завдаючи чимало дальніх ударів. Просто "синім" трішки більше щастило з помилками. Ситуація виправилась після жахливої обрізки Кайседо, який буквально вивів Гарначо сам на сам з воротарем.

Манкуніанці скоротили відставання, а через п'ять хвилин зрівняли рахунок реактивною атакою. Футболісти Челсі не встигли закрити свої позиції, тому Далот спокійно подавав з флангу, а Фернандеш без спротиву замикав дальню стійку.

Фантастичний пас Антоні

У цьому дворовому футболу комфортніше почувався Челсі. МЮ хотів академічно захищатися та атакувати, а суперник робив ставку на різкі випади. Після таких у ворота "дияволів" міг залетіти ще не один гол. Онана парирував удари Енцо, Палмера та Джексона, шикарний шанс на дубль ударом у стійку змарнував Галлахер.

Але з часом Манчестер Юнайтед відмовився від спроб грати обдумано і погодився визначити сильнішого в хаосі. Середина другого тайму перетворилася в перманентний обмін ударами, а долю ігрового відрізка визначила індивідуальна майстерність. Антоні вирізав геніальний пас шведою з флангу – Гарначо вивів вперед гостей.

Божевільний компенсований час

Втім, розв'язка ще була попереду. Челсі зумів оформити дивовижний камбек. Спершу Далот завалив у штрафному майданчику Мадуеке, а Палмер реалізував пенальті. На 11-й компенсованій хвилині Коул оформив хет-трик – м'яч рикошетом від Мактоміная залетів у ворота. Челсі переміг!

Манчестер Юнайтед залишається на шостому місці з 48 очками і прощається з Лігою чемпіонів – відставання від Тоттенхема складає 9 пунктів. Челсі набрав 43 бали та піднявся на 10 сходинку.

У наступному турі АПЛ Манчестер Юнайтед може вплинути на долю чемпіонських перегонів, зустрічаючись з Ліверпулем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: МЮ програє на власному полі Ліверпулю. Коефіцієнт на успіх "дияволів" – 4,53. Перемога лідера АПЛ оцінена в 1,68, а нічия – 4,53. Фахівці очікують відкритого футболу, тому на стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,35, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,15.

Мудрик доклався до пенальті, але дуже метушився

Мудрик на вихідних корисно відіграв проти Бернлі, тому сьогодні знову вийшов з перших хвилин. Ерік Тен Хаг готувався до появи українця, тому справа в обороні поставив майстра гри один в один Ван-Біссаку, а не Далота. Англієць щільно тримав Михайла та відтісняв на незручні позиції. Звідси 75% програних дуелей і 84% неточних прострілів.

Впадала у вічі нервовість Мудрика під час завершення. Він метушився та приймав неоптимальні рішення. Десь слабко пробив, десь взагалі зажував момент. Джексон знаходив українця хорошими передачами у штрафному майданчику – вдалося витиснути лише неточний удар з гострого кута. І все ж Мудрик взяв безпосередню участь у голі, віддавши тонкий пас на Кукурелью перед пенальті.

Водночас варто відзначити працьовитість Мудрика. Він не просто стояв на фланзі, чекаючи пас на хід, а регулярно опускався на власну половину для розіграшів. Ще й допомагав партнерам в обороні перехопленнями та фолами. Почеттіно зняв Мішу на 70-й хвилині. Оцінки статистичних порталів не могли бути позитивними: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.5.