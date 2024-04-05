Челсі вирвав перемогу над МЮ у дворовому футболі – метушливий Мудрик, диво-пас Антоні, божевільна розв'язка з хет-триком
Челсі переграв Манчестер Юнайтед (4:3) у матчі 31 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Протистояння Челсі та Манчестер Юнайтед більше приваблює вивіскою, ніж якістю гри в цьому сезоні. Лондонці загрузли в середині таблиці, а манкуніанці не можуть знайти стабільність з Тен Хагом. Гранд проти гранда? Скоріше битва середняків. Але вийшло ефектно.
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Помилки, рикошети, хаос
Манчестер Юнайтед приїхав у гості, але намагався грати з позиції сили, будуючи позиційні атаки. Втім, "дияволам" не вистачало ключового пасу в штрафний майданчик, а кожна втрата заставала їх розгубленими. І цих втрат було багато.
Челсі швидко відкрив рахунок з допомогою серії рикошетів – Галлахеру пощастило з відскоком після прострілу з флангу. У середині тайму господарі закріпили перевагу, коли Кукурелья вривався у штрафний на пас Мудрика та підставився під фол Антоні – Палмер реалізував 11-метровий.
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МЮ програвав у два м'ячі, хоча виглядав не набагато гірше, завдаючи чимало дальніх ударів. Просто "синім" трішки більше щастило з помилками. Ситуація виправилась після жахливої обрізки Кайседо, який буквально вивів Гарначо сам на сам з воротарем.
Манкуніанці скоротили відставання, а через п'ять хвилин зрівняли рахунок реактивною атакою. Футболісти Челсі не встигли закрити свої позиції, тому Далот спокійно подавав з флангу, а Фернандеш без спротиву замикав дальню стійку.
Фантастичний пас Антоні
У цьому дворовому футболу комфортніше почувався Челсі. МЮ хотів академічно захищатися та атакувати, а суперник робив ставку на різкі випади. Після таких у ворота "дияволів" міг залетіти ще не один гол. Онана парирував удари Енцо, Палмера та Джексона, шикарний шанс на дубль ударом у стійку змарнував Галлахер.
Але з часом Манчестер Юнайтед відмовився від спроб грати обдумано і погодився визначити сильнішого в хаосі. Середина другого тайму перетворилася в перманентний обмін ударами, а долю ігрового відрізка визначила індивідуальна майстерність. Антоні вирізав геніальний пас шведою з флангу – Гарначо вивів вперед гостей.
Божевільний компенсований час
Втім, розв'язка ще була попереду. Челсі зумів оформити дивовижний камбек. Спершу Далот завалив у штрафному майданчику Мадуеке, а Палмер реалізував пенальті. На 11-й компенсованій хвилині Коул оформив хет-трик – м'яч рикошетом від Мактоміная залетів у ворота. Челсі переміг!
Манчестер Юнайтед залишається на шостому місці з 48 очками і прощається з Лігою чемпіонів – відставання від Тоттенхема складає 9 пунктів. Челсі набрав 43 бали та піднявся на 10 сходинку.
Мудрик доклався до пенальті, але дуже метушився
Мудрик на вихідних корисно відіграв проти Бернлі, тому сьогодні знову вийшов з перших хвилин. Ерік Тен Хаг готувався до появи українця, тому справа в обороні поставив майстра гри один в один Ван-Біссаку, а не Далота. Англієць щільно тримав Михайла та відтісняв на незручні позиції. Звідси 75% програних дуелей і 84% неточних прострілів.
Впадала у вічі нервовість Мудрика під час завершення. Він метушився та приймав неоптимальні рішення. Десь слабко пробив, десь взагалі зажував момент. Джексон знаходив українця хорошими передачами у штрафному майданчику – вдалося витиснути лише неточний удар з гострого кута. І все ж Мудрик взяв безпосередню участь у голі, віддавши тонкий пас на Кукурелью перед пенальті.
Водночас варто відзначити працьовитість Мудрика. Він не просто стояв на фланзі, чекаючи пас на хід, а регулярно опускався на власну половину для розіграшів. Ще й допомагав партнерам в обороні перехопленнями та фолами. Почеттіно зняв Мішу на 70-й хвилині. Оцінки статистичних порталів не могли бути позитивними: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.5.