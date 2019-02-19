Палкін: Впевнений, що Маркос Антоніо досягне рівня Фреда

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував потенціал хавбека Маркоса Антоніо.

"Ми дуже давно спостерігали за Маркосом. Близько року тому, коли він грав в Атлетіко Паранаенсе, почалися переговори щодо його придбання. На жаль, домовитись не вдалося, і ми взяли паузу.

Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо

Згодом він перейшов до Ешторіла. Ми вийшли на клуб і дійшли згоди: підписали контракт, досягнувши умов, які нас влаштовували. Коли слідкували за Маркосом, багато скаутів та експертів говорили, що це рівень Фреда. Сподіваємось, що він справді його досягне й буде ще сильнішим.

Узимку він грав на чемпіонаті Південної Америки та єдиний зі збірної Бразилії потрапив до символічної збірної турніру. За словами тих самих експертів, сьогодні його вартість є значно вищою від тієї, що ми заплатили. Сподіваюся, він дуже серйозно прогресуватиме й щороку ставатиме дедалі сильнішим", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

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