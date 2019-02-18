Твіттеріада. Найсексуальніша жінка світу домагалася зірок Барселони, Несмачний подолав "світ сатани" і нагадав про себе

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Велике кохання Супряги, або Кварцяний повертається!

День святого Валентина спонукав закоханих футболістів опублікувати фото із своїми "половинками". Хавбек бельгійського Гента Роман Безус і його дружина Анна.

Форвард Динамо Владислав Супряга: "Три роки щастя. Я тебе люблю".

Перуанський захисник Карлос Самбрано, який досі належить Динамо, задарував "половинку" продукцією модного бренду.

Жона надихає Ісмаїлі на матч-відповідь з Айнтрахтом.

Експерт Євген Левченко перед першим матчем цих команд у Харкові.

Кралечки "ведуться" на розкішну фігуру вічного холостяка Сергія Мельника, який колись бігав за одеський Чорноморець.

Микола та Ірина Морозюки не марнують свого часу і заводять у Туреччині корисні знайомства. Король стейків Нусрет Гьокче вшанував українців персональною увагою.

Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу

Тренуватися на снігу, як це робить екс-захисник Динамо, Дніпра і збірної України Віталій Мандзюк, – корисно хоча б тому, що можна випадково зустріти легендарного Андрія Несмачного. Колишній "динамівець" зник із горизонту після заяви про "світ сатани".

Віктор Вацко та Ігор Суркіс перетнулися у проекті "Вацко Light". Було багато "вогню". Ви ж не прогавили?

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко не оминув можливості потеревенити із своїм екс-наставником. Віталій Кварцяний не старіє і ще спроможний дати "прикурити".

Наші козаки – у Данії. Владлен Юрченко, Владіс-Емерсон та Сергій Гринь готові підіймати клуб Вайле.

Новачок іспанського Луго Орест Лебеденко вдихає Атлантичний океан.

"З дитинства мріяла про велику машину", – зізналася Олександра Лобода.

Світ. На Баварію – з ведмедем

Президент Вальядоліда, легендарний Роналдо вже давно віддав своє серце Селіні Локс.

Пасивний секс із активною блондинкою. Все, що потрібно знати про спокусливу Селіну Локс – нову пасію Роналдо

Екс-хавбек Карпат Фернандо Тіссоне повіз кохану на малу батьківщину Роналду – острів Мадейра.

А Філіппе Коутінью, складається враження, цілує свою милу десь в українських Карпатах.

Тим часом його одноклубники Ліонель Мессі і Серхіо Бускетс вже вирушають на Ліон, де завтра проведуть першу дуель 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Пауло Дибала спочиває перед мегаважливим виїздом до Атлетіко. Чотирилапий товариш повністю копіює свого господаря, і це – перемога у номінації "мімімі тижня".

Антуан Грізманн ще не визначився, у що хоче зіграти з Ювентусом – футбол чи баскетбол?

Деян Ловрен не зможе допомогти Ліверпулю у матчі з Баварією, проте активно залякує німців своїми контактами із грізним звіром.

Неймар небезпечний навіть із милицями.

На перемогу над МЮ Джіджі Буффона надихнув знаменитий французький діджей Боб Сінклер.

Твоє обличчя, коли твій батько – Стівен Джеррард.

Девід Бекхем навідався до Селфорд Сіті. Свого часу Бекс викупив 10 відсотків акцій цього скромного клубу.

За вікном – майже весна, проте Крістіан Вієрі ще бавиться у Санта-Клауса.

Андрес Іньєста – на стилі. Він вже очікує гарячих Бонусів.

Бонуси. Як Барселона проігнорувала Бар

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі двічі визнавалася найсексуальнішою жінкою світу. Вона крутила роман із самим Леонардо ді Капріо, а після розриву із топовим красунчиком Голлівуду перемкнула свою увагу на... Барселону.

Багато писали про те, що Рафаелі з'являється на Камп Ноу зовсім не через любов до футболу. Вона начебто накинула оком на тодішніх зірок команди – Сеска Фабрегаса і Тьяго Алькантару. Але плани красуні провалилися – футболісти залишилися вірними своїм "половинкам".

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Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років