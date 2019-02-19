Палкин: Уверен, что Маркос Антонио достигнет уровня Фреда

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал потенциал хавбека Маркоса Антонио.

"Мы очень давно следили за Маркосом. Около года назад, когда он играл в Атлетико Паранаэнсе, начались переговоры о его приобретении. К сожалению, договориться не удалось, и мы взяли паузу.

Шахтер официально подписал контракт с Маркосом Антонио

Со временем он перешел в Эшторил. Мы вышли на клуб и пришли к соглашению: подписали контракт, достигнув условий, которые нас устраивали. Когда следили за Маркосом, многие скауты и эксперты говорили, что это уровень Фреда. Надеемся, что он действительно его достигнет и будет еще сильнее.

Зимой он играл на чемпионате Южной Америки и единственный из сборной Бразилии попал в символическую сборную турнира. По словам тех же экспертов, сегодня его стоимость на порядок выше той, что мы заплатили. Надеюсь, он будет очень серьезно прогрессировать и с каждым годом становиться все сильнее", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

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