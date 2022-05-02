Палкін розкрив суму, яку Шахтар заробив благодійними матчами
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, скільки клуб зміг зібрати коштів завдяки проведенню благодійних поєдинків.
"Фінальної цифри ми поки що не маємо, адже ще не всі клуби надали інформацію, проте загалом це буде близько 300-400 тисяч євро, може, навіть більше. Наприклад, перший транш, який ми отримали від Олімпіакоса, спрямували на придбання приблизно 1 500 медичних аптечок, які буде доставлено буквально протягом одного-півтора тижнів.
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Наступні кошти спрямуємо на придбання 700–800 захисних військових касок. І ось так уже продовжимо рухатися: у міру того, як отримуватимемо гроші, спрямовуватимемо їх на благодійні цілі", – зазначив Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, у рамках благодійного турне "гірники" зіграли з Олімпіакосом, Лехією, Фенербахче, Антальяспором та Хайдуком.
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