"Фінальної цифри ми поки що не маємо, адже ще не всі клуби надали інформацію, проте загалом це буде близько 300-400 тисяч євро, може, навіть більше. Наприклад, перший транш, який ми отримали від Олімпіакоса, спрямували на придбання приблизно 1 500 медичних аптечок, які буде доставлено буквально протягом одного-півтора тижнів.

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Наступні кошти спрямуємо на придбання 700–800 захисних військових касок. І ось так уже продовжимо рухатися: у міру того, як отримуватимемо гроші, спрямовуватимемо їх на благодійні цілі", – зазначив Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, у рамках благодійного турне "гірники" зіграли з Олімпіакосом, Лехією, Фенербахче, Антальяспором та Хайдуком.

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