Хайдук та Шахтар розписали божевільну нічию в останньому поєдинку благодійного турне "гірників". Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Благодійний матч.

Хайдук – Шахтар – 3:3

Голи: Любічіч, 10, 80, Лазар 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Вже в дебюті зустірчі Мудрик отримав пошкодження, а хорвати вийшли вперед – Корнієнко віддав необачну передачу, а Любічіч точно пробив у дальній кут. По перерві Лазар ударом з лету подвоїв перевагу Хайдука.

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Топалов класним ударом під поперечину один м'яч відквитав, а Стасюк після зручної флангової передачі вирівняв становище. Любічіч на 80 хвилині знову вивів Хайдук вперед, проте Борячук у компенсований час врятував нічию для Шахтаря.