"Финальной цифры у нас пока нет, ведь еще не все клубы предоставили информацию, однако в общей сложности это будет около 300-400 тысяч евро, может, даже больше. Например, первый транш, который мы получили от Олимпиакоса, направили на приобретение примерно 1500 медицинских аптечек, которые будут доставлены буквально в течение одной-полутора недель.

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Следующие средства будут направлены на приобретение 700-800 защитных военных касок. И вот так уже продолжим двигаться: по мере того, как будем получать деньги, будем направлять их на благотворительные цели", – отметил Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, в рамках благотворительного турне "горняки" сыграли с Олимпиакосом, Лехией, Фенербахче, Антальяспором и Хайдуком.

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