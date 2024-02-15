"Що я думаю про нового тренера Маріно Пушіча? Він найбільш фундаментальний тренер, якого ми мали протягом моїх 20 років у клубі. Я називаю його фундаментальним, адже, на мою думку, він не лише зосереджений на першій команді, на її результатах і розвитку, а бачить і розуміє всю картину загалом: як працює Академія, відділ скаутингу, як усе працює разом.

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І для мене це дуже важливо, бо з таким тренером дуже легко працювати й досягати результатів. Він має глибоке розуміння всіх процесів і допомагає в деяких з них. Його гасло збігається з нашим: "атакувальний і цікавий футбол". І це найголовніше. Ми хочемо атакувати, ми не хочемо вигравати тільки заради перемоги, щоб отримати результат і все. Ні. Іноді ми можемо програти, але демонструючи дуже якісний футбол.

Я відчуваю, ніби знаю його дуже багато років. Ми підписали його за день до гри з Барселоною. Ми підписали контракт, а за п'ять хвилин гравці зайшли для представлення нового тренера, і після цього він уже готував їх до гри з Барселоною. Він розмовляє англійською, та деякі з наших футболістів її не дуже добре знають. Проте навіть ці гравці зрозуміли, чого він хоче, а я, хоча не є футболістом, цілковито зрозумів, як грати проти Барселони.

І для мене це був ще один доказ того, що ми ухвалили правильне рішення підписати його. Тому що, перш за все, він дуже хороший мотиватор, а це надважливо, особливо в цей період для наших гравців. Також він розуміє футболістів та може їх об'єднати. І коли я бачу, як він налагоджує стосунки між гравцями, переконуюсь, що він досить глибоко розуміє психологію гравців і як з ними спілкуватися. Для нас це дуже важливо. І я вірю, що з ним ми досягнемо дуже хороших результатів", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, 52-річний боснійський фахівець підписав з донеччанами контракт до завершення сезону-2025/26.

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