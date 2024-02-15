"Что я думаю о новом тренере Марино Пушиче? Он наиболее фундаментальный тренер, который у нас был в течение моих 20 лет в клубе. Я называю его фундаментальным, ведь, по моему мнению, он не только сосредоточен на первой команде, на ее результатах и развитии, а видит и понимает всю картину в целом: как работает Академия, отдел скаутинга, как все работает вместе.

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И для меня это очень важно, потому что с таким тренером очень легко работать и достигать результатов. Он имеет глубокое понимание всех процессов и помогает в некоторых из них. Его лозунг совпадает с нашим: "атакующий и интересный футбол". И это самое главное. Мы хотим атаковать, мы не хотим выигрывать только ради победы, чтобы получить результат и все. Нет. Иногда мы можем проиграть, но демонстрируя очень качественный футбол.

Я чувствую, будто знаю его очень много лет. Мы подписали его за день до игры с Барселоной. Мы подписали контракт, а через пять минут игроки зашли для представления нового тренера, и после этого он уже готовил их к игре с Барселоной. Он говорит на английском, и некоторые из наших футболистов его не очень хорошо знают. Однако даже эти игроки поняли, чего он хочет, а я, хотя не являюсь футболистом, полностью понял, как играть против Барселоны.

И для меня это было еще одно доказательство того, что мы приняли правильное решение подписать его. Потому что, прежде всего, он очень хороший мотиватор, а это сверхважно, особенно в этот период для наших игроков. Также он понимает футболистов и может их объединить. И когда я вижу, как он налаживает отношения между игроками, убеждаюсь, что он достаточно глубоко понимает психологию игроков и как с ними общаться. Для нас это очень важно. И я верю, что с ним мы достигнем очень хороших результатов", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, 52-летний боснийский специалист подписал с дончанами контракт до завершения сезона-2025/26.

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