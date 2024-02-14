"Зараз така ситуація, що українські люди розкидані по всьому світу, тому нам дуже важлива їхня присутність тут на стадіоні. Ми граємо тільки заради них, щоб подарувати їм емоції.

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Щодо Марселя, то я не розкажу вам нічого нового, але сподіваюсь, що ми зможемо показати щось нове завтра. Марсель – це серйозний суперник. Можна сказати, що маємо честь протистояти такому супернику. Це хороший виклик для нас, хочемо отримати задоволення від цього матчу та від цієї атмосфери.

Налаштовуюся як завжди – забити. Не хочеться кидатися такими гучними фразами, але я віддаватиму всього себе.

У обох команд дуже сильні індивідуально гравці. Перевага суперника як мінімум в тому, що у них чемпіонат триває та немає такої тривалої паузи. Тому це трошечки дає їм плюс, але ми вже з цим стикалися – це для нас не проблема", – сказав Бондаренко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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