Чемпіонат Кірпу, 18-й тур

Пафос – Нікосія – 5:0

Голи: Валакарі, 33, 89, Торрес, 36, 62, Хепберн-Мерфі, 77

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Пафос у рідних стінах не залишив жодних шансів Нікосії, попри те, що гості випереджали команду Дмитра Михайленка у таблиці перед стартом зустрічі.

Господарі примудрились відвантажити супернику 5 м'ячів, а український голкіпер Артур Рудько втримав свої ворота на замку.

Після 18-ти турів чемпіонату Кіпру Пафос піднявся на 6-ту сходинку, а Нікосія опустилась на 8-ме місце.

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