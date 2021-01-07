Пафос Михайленко уничтожил соперника в чемпионате Кипра – экс-вратарь Динамо провел "сухой" матч
Украинский специалист Дмитрий Михайленко продолжает покорять кипрское первенство.
Чемпионат Кирпа, 18-й тур
Пафос – Никосия – 5:0
Голы: Валакари, 33, 89, Торрес, 36, 62, Хепберн-Мерфи, 77
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Пафос в родных стенах не оставил шансов Никосии, несмотря на то, что гости опережали команду Дмитрия Михайленко в таблице перед стартом встречи.
Хозяева умудрились отгрузить сопернику 5 мячей, а украинский голкипер Артур Рудько удержал свои ворота на замке.
После 18-ти туров чемпионата Кипра Пафос поднялся на 6-ю строчку, а Никосия опустилась на 8-е место.
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