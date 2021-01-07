Чемпионат Кирпа, 18-й тур

Пафос – Никосия – 5:0

Голы: Валакари, 33, 89, Торрес, 36, 62, Хепберн-Мерфи, 77

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Пафос в родных стенах не оставил шансов Никосии, несмотря на то, что гости опережали команду Дмитрия Михайленко в таблице перед стартом встречи.

Хозяева умудрились отгрузить сопернику 5 мячей, а украинский голкипер Артур Рудько удержал свои ворота на замке.

После 18-ти туров чемпионата Кипра Пафос поднялся на 6-ю строчку, а Никосия опустилась на 8-е место.

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