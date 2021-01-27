Схоже, новоспечений хавбек Фенербахче Месут Озіл не планує пов'язувати своє майбутнє з Німеччиною.

"Я бажаю збірній Німеччини успіху, але ні, я ніколи більше не буду грати за національну команду.

Озіл офіційно став гравцем Фенербахче

Що стосується повернення у Бундеслігу – без шансів", – цитує Озіла Goal.

Нагадаємо, свій останній матч за збірну Німеччини Месут провів у 2018-му. Нещодавно, 32-річний німець підписав контракт з турецьким Фенербахче. Раніше, Озіл отримував шквал критики за підтримку турецького президента Реджепа Ердогана.

Нещодавно гравець підписав контракт на 3,5 роки із Фенербахче.

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