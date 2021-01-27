Озіл відмовився повертатись у Бундеслігу
18:18 - Читать на русском
Схоже, новоспечений хавбек Фенербахче Месут Озіл не планує пов'язувати своє майбутнє з Німеччиною.
"Я бажаю збірній Німеччини успіху, але ні, я ніколи більше не буду грати за національну команду.
Озіл офіційно став гравцем Фенербахче
Що стосується повернення у Бундеслігу – без шансів", – цитує Озіла Goal.
Нагадаємо, свій останній матч за збірну Німеччини Месут провів у 2018-му. Нещодавно, 32-річний німець підписав контракт з турецьким Фенербахче. Раніше, Озіл отримував шквал критики за підтримку турецького президента Реджепа Ердогана.
Нещодавно гравець підписав контракт на 3,5 роки із Фенербахче.
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