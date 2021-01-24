Вже екс-півзахисник Арсенала та збірної Німеччини продовжить кар'єру в Туреччині. Новим клубом Месута Озіла став турецький Фенербахче.

Месут Озіл спробує свої сили в турецькій Суперлізі. Зірковий ветеран підписав контракт із Фенербахче, угода німецького хавбека розрахована на 3,5 роки, повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.

Артета назвав причини переходу Озіла у Фенербахче

Останні кілька днів німець турецького походження провів у Стамбулі. Фактично перехід Озіла був узгоджений ще раніше, проте офіційно про підписання контракту оголосили лише зараз. Хавбек дістався Фенербахче безкоштовно, позаяк домовився з Арсеналом про достроковий розрив контракту.

Нагадаємо, Озіл виступав за Арсенал з 2013 року, але клуб не заявив його на поточний сезон АПЛ. Востаннє 32-річний атакувальний півзахисник виходив на поле в офіційному матчі ще у березні 2020-го. Контракт екс-гравця збірної Німеччини з "канонірами" був розрахований до 30 червня 2021 року.

Також вихованець Шальке встиг пограти за мадридський Реал, з яким став чемпіоном Іспанії, та бременський Вердер. У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014 у Бразилії.