Озил отказался возвращаться в Бундеслигу
18:18 - Читати українською
Похоже, новоиспеченный хавбек Фенербахче Месут Озил не планирует связывать свое будущее с Германией.
"Я желаю сборной Германии успеха, но нет, я никогда больше не буду играть за национальную команду.
Озил официально стал игроком Фенербахче
Что касается возвращения в Бундеслигу – без шансов", – цитирует Озила Goal.
Напомним, свой последний матч за сборную Германии Месут провел в 2018-м. Недавно, 32-летний немец подписал контракт с турецким Фенербахче. Ранее, Озил получал шквал критики за поддержку турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Недавно игрок подписал контракт на 3,5 года с Фенербахче.
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