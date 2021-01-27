Похоже, новоиспеченный хавбек Фенербахче Месут Озил не планирует связывать свое будущее с Германией.

"Я желаю сборной Германии успеха, но нет, я никогда больше не буду играть за национальную команду.

Озил официально стал игроком Фенербахче

Что касается возвращения в Бундеслигу – без шансов", – цитирует Озила Goal.

Напомним, свой последний матч за сборную Германии Месут провел в 2018-м. Недавно, 32-летний немец подписал контракт с турецким Фенербахче. Ранее, Озил получал шквал критики за поддержку турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Недавно игрок подписал контракт на 3,5 года с Фенербахче.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му