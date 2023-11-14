Віктор Циганков і Артем Довбик дісталися табору національної збірної дещо пізніше за інших.

Збірна України підсилилась потужним десантом з Динамо – умови прийому виявилися жахливими

Олександр Зінченко саме обідав, але перервався, щоб привітати партнерів. "Озіл-Кріштіану чи що це за зв'язка?" – жартома сказав Олександр під час обіймів з Довбиком. В останньому матчі Жирони форвард забив саме з передачі Циганкова, нагадавши елітну взаємодію зірок Реала у 2010-2013 роках.

Тепер усім нашим легіонерам слід сконцентруватися на збірній. Команда Реброва 16 листопада зіграє закритий спаринг проти гданської Лехії, а 20-го у Леверкузені прийматиме Італію у фінальному матчі відбору Євро-2024.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті