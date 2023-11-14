Виктор Цыганков и Артем Довбик добрались до лагеря национальной сборной несколько позже других.

Сборная Украины усилилась мощным десантом из Динамо – условия приема оказались ужасными

Александр Зинченко как раз обедал, но прервался, чтобы поприветствовать партнеров. "Озил-Криштиану или что это за связка?" – в шутку сказал Александр во время объятий с Довбиком. В последнем матче Жироны форвард забил именно с передачи Цыганкова, напомнив об элитном взаимодействии звезд Реала в 2010-2013 годах.

Теперь всем нашим легионерам следует сконцентрироваться на сборной. Команда Реброва 16 ноября сыграет закрытый спарринг против гданьской Лехии, а 20-го в Леверкузене будет принимать Италию в финальном матче отбора Евро-2024.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти