Збірна України продовжує збиратись для вирішального матчу проти Італії у відборі на Євро-2024.

До табору "синьо-жовтих" в польському Гданську приєдналися четверо гравців Динамо, інформує прес-служба УАФ. Це дебютант Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв і Георгій Бущан.

Ребров роздратований наказом УЄФА грати зайвий спаринг перед Італією: "Зараз він не потрібен

Погода була жахливою, але прес-аташе збірної Олександр Гливинський намагався підбадьорити хлопців. Разом з футболістами прибув і тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба, який поєднує роботу в Динамо та збірній України.

Нагадаємо, команда Реброва 16 листопада зіграє закритий спаринг проти гданської Лехії, а 20-го у Леверкузені прийматиме Італію у фінальному матчі відбору Євро-2024.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірна таблиця, результати і календар матчів