– Чи знав ти перед початком гри, що це ювілейний 50-й матч за Рух?

– Ні, не знав. Якщо чесно, я особливо не стежу за статистикою, але мені приємно чути, що в мене такий ювілей. В майбутньому хотілося б їх більше – 100, 150 і так далі. Це насправді дуже приємно.

Рух – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Як склався цей ювілейний поєдинок особисто для тебе та команди загалом?

– Вийшов емоційний матч, ми створили багато моментів у зустрічі зі сильним суперником. Чесно, впродовж тижня ми дуже налаштовувалися на цю гру, наполегливо готувалися до неї, викладалися на 100 відсотків на тренуваннях. Я радий, що це відобразилося і під час матчу. Він став своєрідним підсумком нашої роботи. Добре, що закінчився позитивним результатом. Будемо й надалі працювати ще більше, щоб набирати очки та підійматися в турнірній таблиці.

– Наскільки нічия з Динамо психологічно вплине на команду?

– Звичайно, завжди приємно забирати очки в грандів. Хотілося б й вигравати. Але й такий підсумок теж надихає нас і дає наснагу на подальші поєдинки. Сподіваюся, що від цієї гри ми отримаємо додатковий імпульс для того, щоб відштовхнутися від того місця, на якому ми перебуваємо зараз, і рухатися тільки догори, – цитує Мисика сайт львів'ян.

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