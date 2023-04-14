Рух стримав Динамо у 21 турі чемпіонату України. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Динамо доволі легко вийшло вперед, коли Ванат на 16-й хвилині замкнув якісний простріл Беніто. Підопічні Луческу дещо розслабилися і були покарані під завісу тайму. Довгий найкраще зреагував на рикошет, заштовхавши м'яч у ворота Нещерета.

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Свої головні нагоди для перемоги кияни змарнували ще до перерви. Шепелєв з вбивчої позиції пробив неточно, а потім крутив хитрий штрафний за комірець Паньківу – кіпер Руха не дрімав. Після відпочинку кращі моменти мали навіть львів'яни, але матч завершився нічиєю 1:1.