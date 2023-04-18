– Знал ли ты перед началом игры, что это юбилейный 50-й матч за Рух?

– Нет, не знал. Если честно, я особо не слежу за статистикой, но мне приятно слышать, что у меня такой юбилей. В будущем хотелось бы их больше – 100, 150 и так далее. Это действительно очень приятно.

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– Как сложился этот юбилейный поединок лично для тебя и команды в целом?

– Вышел эмоциональный матч, мы создали много моментов во встрече с сильным соперником. Честно, в течение недели мы очень настраивались на эту игру, упорно готовились к ней, выкладывались на 100 процентов на тренировках. Я рад, что это отразилось и во время матча. Он стал своеобразным итогом нашей работы. Хорошо, что окончился положительным результатом. Будем и дальше работать еще больше, чтобы набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– Насколько ничья из Динамо психологически повлияет на команду?

– Конечно, всегда приятно забирать очки у грандов. Хотелось бы и выигрывать. Но и такой итог тоже вдохновляет нас и дает воодушевление на дальнейшие поединки. Надеюсь, что от этой игры мы получим дополнительный импульс для того, чтобы оттолкнуться от того места, на котором мы находимся сейчас, и двигаться только вверх, – цитирует Мысыка сайт львовян.

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