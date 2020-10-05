Остап Маркевич – про матч із Колосом: Неправильно було кидати гравців Маріуполя у таку м'ясорубку
Наставник Маріуполя Остап Маркевич прокоментував поєдинок проти Колоса у рамках 5-го туру УПЛ.
"Вийшла бойова гра двох добре організованих команд. Було багато боротьби, зіткнень, верхових єдиноборств. Можливо, конструктиву сьогодні не було.
Перемога ковалівців завдяки скандальному пенальті у відеоогляді Колос – Маріуполь – 1:0
Але для такої гри це нормально, так як обидві команди дуже агресивно захищалися, особливо при грі один в один. Дуже складно щось створювати. Тому багато було довгих передач, передач за спину, потім – підбори і боротьба.
Хочу подякувати команді за те, що хлопці продемонстрували характер. У нас були проблеми зі складом – в запасі у нас були молоді хлопці, яким по 17-18 років. Напевне, неправильно було кидати їх в таку м'ясорубку. Можна було зламати їхню психологію. Вийшло, як вийшло", – цитує слова Остапа Маркевича офіційний сайт Маріуполя.
Нагадаємо, Колос зумів мінімально переграти азовців (1:0) завдяки суперечливому пенальті на останніх секундах.
Колос на останніх секундах вирвав перемогу над Маріуполем завдяки помилковому пенальті